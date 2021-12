에이치앤비디자인 "최대주주와 경영진 추가청약…책임경영 의지"

[아시아경제 유현석 기자] 에이치앤비디자인 에이치앤비디자인 227100 | 코스닥 증권정보 현재가 9,070 전일대비 630 등락률 +7.46% 거래량 263,728 전일가 8,440 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 에이치앤비디자인, 주주공모 유상증자 청약 순항… “관리 종목지정 우려 해소 기대”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일에이치앤비디자인, 3자배정 70억원 유상증자 close 은 회사의 최대주주인 살루타리스1호 투자조합 20억원, 이현웅 대표이사 5억원, 이정옥 대표이사 5억원 등 회사의 최대주주, 경영진 및 전략적 파트너 등이 총 46억원을 27일 청약했다고 밝혔다.

에이치앤비디자인은 지난 24일 총액 373억원 규모 주주우선공모 유상증자의 구주주 청약 결과 최대주주인 살루타리스1호투자조합에게 배정된 48억원 규모의 청약을 100% 완료했다. 전체 주주를 대상으로 44.81%의 구주주 청약률을 기록했다고 공시했다.

회사 관계자는 “지난 21일 이정옥 대표이사 외 2인을 대상으로 하는 70억원의 제3자 배정 유상증자를 결의했고 납입은 이미 완료됐다"며 "28일까지 회사의 전략적 파트너 등의 추가 청약이 예정되어 있어 관리종목 지정 우려 해소를 기대하고 있다"고 말했다.

경영을 총괄하는 이현웅 대표는 “회사의 진정성에 대해 많은 주주들이 신뢰를 보여주고 계신다"며 "회사는 증자 이후 주주가치 제고를 위해 할 수 있는 모든 방안에 대해 검토 중에 있다”고 강조했다.

한편 에이치앤비디자인의 일반공모는 이날부터 28일까지 진행된다.

