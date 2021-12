[아시아경제 이관주 기자] 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 3,530 전일대비 105 등락률 +3.07% 거래량 732,322 전일가 3,425 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 “제2의 씨젠” 또 한번 강하게 터집니다 확진자 최대! “ㅇㅇㅇ”주목[e공시 눈에 띄네] 코스피-24일인바이오젠, 총 600억원 규모 자금조달…"CB발행·유증 결정" close 은 비덴트 주식 141만1034주를 138억여원에 취득했다고 24일 공시했다. 자기자본대비 17.73%로, 취득 후 지분비율은 15.99%다. 회사 측은 취득목적에 대해 "사업다각화 및 경영권 강화"라고 밝혔다.

