"먹는 코로나19 치료제, 연내 긴급사용여부 결정"

[아시아경제 김흥순 기자] 다음주까지 먹는(경구용) 코로나19 치료제에 대한 국내 긴급 사용 여부가 결정된다.

김옥수 중앙방역대책본부(방대본) 자원지원팀장은 23일 정례브리핑에서 먹는 코로나19 치료제와 관련해 "식품의약품안전처의 긴급사용승인이 올해 말까지 검토될 것으로 보인다"고 말했다. 이에 따라 이달 안에는 먹는 치료제의 국내 도입 일자가 공개될 전망이다.

식약처는 미국에서 긴급사용승인을 받은 화이자의 먹는 코로나19 치료제 '팍스로비드'와 관련해 전날 긴급사용승인 검토에 착수했다. 또 미국 머크(MSD)의 경구용 코로나19 치료제 '몰누피라비르'에 대한 긴급사용승인도 지난달 중순부터 검토하고 있다.

최근 관심이 높아진 팍스로비드의 연내 승인 가능성에 대해 식약처는 "팍스로비드가 안전성과 효과성을 충분히 확보했는지 여부를 신속하고 면밀하게 검토하고 있다"며 ""승인 시기는 화이자사의 자료에 따라 달라질 수 있다"고 밝혔다.

치료제 공급 여부는 식약처의 자료 검토 결과, 전문가 자문회의, 공중보건 위기대응 의료제품 안전관리·공급위원회 논의 결과를 토대로 결정될 예정이다.

팍스로비드와 몰누피라비르는 모두 코로나19 바이러스가 체내에서 복제되는 것을 방해해 바이러스 증식을 억제하는 방식의 경구용 약물이다. 먹는 치료제는 간편하게 환자의 중증 악화를 막을 수 있다는 장점이 있다.

방역당국은 먹는 코로나19 치료제가 국내에 도입되면 고위험·경증·중등증 환자뿐 아니라 재택치료자에 대해서도 사용할 계획이라고 밝혔다.

방대본은 앞서 지난달 경구용 코로나19 치료제 40만4000명분을 선구매로 확보했으며 내년 2월부터 단계적으로 도입할 계획이라고 발표한 바 있다.

현재 구매약관을 체결한 물량은 몰누피라비르 24만2000명분, 팍스로비드 7만명분이다. 나머지 13만4000명분에 대한 구매는 MSD, 화이자, 스위스 로슈와 협의 중이다. 방역당국은 여기에 추가해 구매 물량을 늘리는 방안도 추진하고 있다.

