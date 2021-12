골프맥스 PGA 투어 휠 캐리어 "대세 보스턴백"

[아시아경제 노우래 기자] "보스턴백과 캐리어의 기능을 모두 갖췄다."

골프맥스 PGA 투어(TOUR) 휠 캐리어(사진)가 대세다. 코로나19 시대에 골퍼뿐만 아니라 일반 여행객까지 유용하게 사용하고 있다. 일반적인 캐리어처럼 높이 조절되는 손잡이가 장착돼 있다. 바퀴로 가볍게 끌다가 거친 바닥을 이동하거나 계단을 이용할 때는 보스턴백처럼 손잡이를 잡고 편하게 쓸 수 있다. 크기 역시 국내 라운드 여행에 알맞다.

옷과 골프화, 자잘한 골프용품을 넣고 떠나기에 딱이다. 보스턴백처럼 외부에 신발 전용 수납공간이 있어 신발 오염이 다른 짐에 묻지 않는다. 내부 공간은 사용자의 입맛대로 분할할 수 있다. 일반 캐리어에는 없어서 불편했던 외부 포켓 디자인이 세심하다. 골프장 사물함에도 딱 맞게 들어간다는 점도 빼놓을 수 없다. 디자인 또한 고급스럽다.

미국프로골프(PGA)투어 공식 라이선스를 받은 제품답게 퀄리티 있는 소재를 자랑한다. 수하물로 부쳐도 걱정 없는 내구성이다. 세련된 올 블랙 색상에 PGA TOUR 로고가 완성도를 높인다. 급작스러운 우천이나 새벽 라운드를 대비한 전용 레인 후드 증정 행사도 진행 중이다. 홈페이지에서 다양한 PGA투어 공식 라이선스 제품을 살 수 있다.

