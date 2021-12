美 올해 대용량 배터리 설치 급증

[아시아경제 박병희 기자] 조 바이든 정부가 출범한 올해 미국의 전력 저장용 배터리 설치 규모가 사상 최대를 기록할 것으로 보인다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했다.

S&P 글로벌 마켓츠 인텔리전스에 따르면 지난해 배터리 저장장치 설치 규모는 1GW도 되지 않았으나 올해 6GW나 설치될 것으로 보이다. S&P 글로벌 마켓츠 인텔리전스는 내년에 9GW가 신규 설치될 것으로 예상했다.

블룸버그NEF에 따르면 2010년 킬로와트시(kWh)당 1200달러를 넘었던 리튬-이온 배터리팩의 가격은 올해 kWh당 132달러로 떨어졌다.

캘리포니아주는 2045년까지 전력 생산 과정에서 온실가스 배출을 없애기로 하는 법안을 2018년 통과시켰다.

미국에너지저장협회에 따르면 캘리포니아 외에도 뉴욕, 버지니아, 네바다 등 캘리포니아를 제외하고도 최소 8개 주가 저장장치 의무화나 탄소 배출 감축 목표를 잡았다.

거치용 배터리 시장 규모는 지난해 10억달러에서 2030년 130~140억달러 규모로 커질 것으로 추산했다.

리튬 등 배터리 원자재 가격이 급등하고 있지만 대용량 배터리 수요에 큰 변수는 되지 않을 것이라는 전망이 나온다.

S&P 글로발 마켓 인텔리전스의 스티브 파이퍼 이사는 "원자재 가겨 강세가 배터리 수요에 영향을 주지는 않을 것"이라며 "원자재 가격 상승은 정부의 세제 혜택으로 상쇄될 수 있다"고 말했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr