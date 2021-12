노·사가 같이 산타 됐네 … 한국석유공사, 연말연시 선물·사회공헌 활동 가져

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 사장과 노조위원장이 이날 산타크로스가 됐다. 사회공헌활동으로 참가한 노사는 푸짐한 선물을 안고 복지시설을 찾았다.

한국석유공사 경영진과 노동조합 집행부는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역사회를 위해 노사가 함께했다고 20일 밝혔다.

석유공사 노사는 울산시장애인복지관을 방문해 자원봉사활동을 했다. 또 노사가 마련한 돈으로 지역 8개 기관에 다가갈 2600만원어치의 선물과 온누리 상품권을 전달했다.

8개 기관은 울산시장애인종합복지관, 울산시동구장애인복지관, 울산동구종합사회복지관 부설 장애인주간보호센터, 평화주간보호센터, 버팀목장애인주간보호센터, 울산시발달장애인평생교육센터, 서로사랑공동생활가정, 울산이주민지원센터 등이다.

지원 품목 중 주유권은 지역알뜰주유소와 협업해 발급했다. 소외 이웃의 겨울나기에 도움 될 난방유로 제공된다.

직접 트리를 장식한 김동섭 사장은 “연말연시를 맞아 진행한 이번 사회공헌 활동이 지역사회 내 나눔 문화를 확산하는 작은 계기가 되길 바란다”고 말했다.

김 사장은 “석유공사 노사는 계속 힘을 합쳐 다양한 사회공헌 활동을 전개하겠다”고 했다.

박동섭 노조위원장은 “지역사회와 상생하고 함께 성장하는 노동조합으로 코로나19 때문에 어려움을 겪고 있는 지역 내 소외이웃 지원에 더 힘쓰겠다”고 말했다.

