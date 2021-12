성북구 '장위 문화예술교육센터' 착공 ...성북스마트패션산업센터 개관

성북구, 장위시장 인근에 지상5층 규모 '장위 지역밀착형 문화예술교육센터' 건립...성북스마트패션산업센터 지하1·지상4층, 연면적 591.53㎡ 규모 자동재단실, 전시판매장 등 시설 소개 및 이용 안내...패션봉제산업 디자인부터 제조, 유통까지 한 공간에서 모든 업무 가능한 최첨단 스마트팩토리 기반시설

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 21일 장위시장 인근 건립부지(장위시장 제1공영주차장)에서 장위 지역밀착형 문화예술교육센터 기공식을 개최, 본격적인 시설 건립에 착수한다.

이 사업은 성북구 장월로8길 36 부지에 추진한다. 이 지역은 저층 중심의 오래된 주택이 주를 이루고 있어 타 지역 대비 기반시설의 공급이 부족해 문화시설 확충에 대한 주민요구가 지속적으로 제기돼 왔다.

장위 지역밀착형 문화예술교육센터는 지상 5층, 연면적 998㎡ 규모로 설계 단계에서부터 인근지역 학부모 및 지역주민 의견수렴을 거쳐 공간에 대한 밑그림을 그렸다.

아동·청소년의 놀권리를 보장하는 댄스연습실 및 연극연습실 등의 활동 공간 뿐 아니라 지역주민을 위한 창작·교육공간과 미취학 아동이 각종 신체놀이와 문화활동을 체험할 수 있는 문화놀이터도 조성한다. 신축공사 완공 후에는 장위시장 공영주차장 기능도 그대로 유지한다.

성북구 관계자는 “건립 부지 인근으로 한국예술종합학교, 동덕여대, 경희대학교, 한국외국어대학교 등 많은 대학이 소재하고 지역 예술인이 다수 거주하고 있다”면서 “2023년 상반기 개관 시 지역사회의 자원과 인력을 활용한 지역중심의 문화예술 거점공간으로 역할을 담당할 것”으로 예상했다.

이승로 구청장은 “코로나19 대유행으로 인해 경직된 지역사회 분위기를 변화시키고 주민의 마음을 치유할 수 있는 해답은 결국 문화일 것”이라며 “장위동 지역에 부족한 문화예술시설 확충으로 지역주민의 삶의 질이 향상되고, 세대가 함께 즐길 수 있는 문화거점공간이 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

성북스마트패션산업센터가 20일 온라인 개관식을 개최했다.

코로나19 방역 수칙에 따라 비대면으로 진행된 개관식은 성북구 공식 유튜브 계정인 ‘성북TV’를 통해 녹화 방송으로 송출됐다.

온라인으로 센터 개관을 널리 알리고 성북구청장, 소상공인시장진흥공단 이사장, 성북구의회 의장, 국회의원, 봉제협회장의 축하메시지도 전했다. 센터 비전과 사업의 방향을 공유하는 시간도 가졌다.

성북스마트패션산업센터는 지하 1, 지상 4층, 연면적 591.53㎡ 규모로 패션봉제산업의 디자인부터 제조, 유통에 이르기까지 하나의 공간에서 모든 업무가 가능하도록 최첨단 스마트팩토리 기반시설을 갖추고 있다. 봉제산업 집적지 성북구 봉제소공인들의 생산성 향상에 크게 기여할 것으로 주민 기대를 한 몸에 받고 있다.

최첨단 장비 CAD와 CAM, 자동연단기를 갖춘 센터 지하1층 스마트장비실은 자동재단시 서비스를 제공할 예정으로, 성북구 소재 소공인들이라면 누구나 사전 예약을 통해 무료로 이용할 수 있다.

1층 전시판매장(쇼룸)은 성북구 소재 의류제조공장에서 제작된 상품들과 실력있는 디자이너들이 함께 만든 공동브랜드 제품을 전시 판매하는 공간이다. 온라인 유통사업 컨텐츠 제작을 위한 촬영 스튜디오 공간이 마련돼 있고, 인근 주민들이 의류 쇼핑을 하며 편하게 이용할 수 있는 카페 시설도 있다.

2층 공동작업공간에는 의류제조를 위한 다양한 특종장비들이 구비돼 있다. 3층 디자이너실, 패턴샘플실은 전문 디자이너와 패턴사, 샘플사가 상주해 있는 공간으로, 디자인, 패턴, 샘플 제작이 여기서 원스톱으로 이루어지며, 고품질의 공동 브랜드 개발을 통해 디자인 경쟁력을 강화할 예정이다.

4층 창업인큐베이팅실과 사무실에서는 의류, 패션 제조 및 유통, 마케팅을 비롯, 전문인력들이 청년 패션창업을 위한 다양한 교육프로그램을 기획하고 회의를 진행할 수 있는 공간이다. 전문가 세미나, 멘토링 등도 진행될 예정이다.

성북스마트패션산업센터를 이용하려면 전화 상담이나 센터 방문을 통해 이용신청서류를 작성하고 예약순서에 따라 패션봉제소공인이라면 편리하게 이용이 가능하다.

