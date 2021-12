광양시, 보건기관 이용 시민 만족도 95.3% 긍정적 평가

친절도 95.7%, 청렴도 99.6%, 환경·시설 이용 편리성 95.2%등 만족

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시가 최근 실시한 ‘보건기관 이용 시민 만족도 조사’에서 시민이 느끼는 보건기관 만족도가 높은 것으로 나타났다고 20일 밝혔다.

이번 만족도 조사는 보건사업 평가와 발전방향 설정을 위해 지난 11월 22일~12월 6일 보건기관 이용 시민 230명을 대상으로 실시했으며, 설문 참여자 중 95.3%가 긍정적으로 평가했다.

평가항목별로는 친절도 95.7%, 청렴도 99.6%, 주민 중심 서비스 제공 91.7%, 환경·시설 이용 편리성 95.2%, 의료서비스 만족도 94.4%를 보였다.

특히, 보건기관을 자주 이용하는 이유에 대해 ▲교통이 편리해서(126명) ▲가격이 저렴해서(93명) ▲직원이 친절해서(68명) △진료 및 건강증진실 이용(50명) ▲신뢰할 수 있어서(45명) 순으로 나왔다.

또한 광양시가 향후 중점적으로 추진해야 할 보건사업으로는 ▲진료(94명) ▲고혈압·당뇨(63명)가 뽑혔으며 ▲물리치료(57명) ▲장수체조(52명) ▲심뇌혈관질환(42명) ▲정신·치매(35명) ▲찜질방·목욕장(27명) ▲예방접종(20명) 등이 뒤를 이었다.

박주필 보건소장은 “코로나19라는 열악한 환경에도 불구하고 광양시민의 보건 정책에 대한 적극적인 협조에 감사드린다”며, “시민들의 소중한 의견을 면밀히 분석하고 욕구에 맞는 적극행정으로 ‘시민이 행복한 광양시’를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr