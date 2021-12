[아시아경제 이민지 기자] 크리스탈지노믹스는 미국 FDA에 전이성 췌장암 환자대상으로 ivaltinostat/capecitabine 병용 및 capecitabine 단독요법을 투여해 유효성과 안전성을 비교 평가하기 위한 임상 제2상 시험계획을 신청했다고 20일 공시했다.

회사 측은 “췌장암 유지요법에 사용되고 있는 capecitabine과 내약성과 안전성이 확인된 항암제 후보물질인 ivaltinostat을 병용투여 함으로써 유의미하게 증가된 항암효과를 기대하고 있다”며 “췌장암 환자들에게 더 나은 치료제를 제시할 수 있을 것”이라고 말했다.

