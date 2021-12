NH투자증권, 英 상업용 부동산 '마블 아치 플레이스' 인수

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권이 ARA유럽앤드코리아(ARA Europe & Korea)와 함께 영국 상업용 부동산 '마블 아치 플레이스(Marble Arch Place)'를 인수했다.

NH투자증권은 런던 웨스트엔드(West End) 핵심지구에 소재한 마블 아치 플레이스를 2억8000만파운드(약 4500억원)에 인수했다고 20일 밝혔다. NH투자증권은 ARA코리아가 설정한 펀드를 통해 약 1900억원을 투자했으며 총 펀드 설정규모는 약 2000억원이다.

마블 아치 플레이스는 런던 오피스 권역 내 사모판드(PE), 헤지펀드, 국부펀드 등 우량임차인들이 소재한 웨스트엔드 지역에 있다. 런던 내에서도 오피스 임대료가 가장 높고 공실률이 낮으며 임차수요가 높은 핵심 입지로 분류된다.

올해 11월 준공된 이 건물은 연면적 1만3718㎡(약 3986평)으로 지상 7층, 지하 1층으로 구성된 5 Marble Arch와 지상1층, 지하 1층인 6 Marble Arch로 이뤄졌다. 주요 임차인은 런던 소재 금융회사인 브릿지포인트어드바이저(Bridgepoint Adviser)로, 오피스 면적의 대부분을 15년 간 장기로 임차했으며 10년 간 임대차 기간을 추가로 연장할 권리도 계약에 포함했다. 이로써 연 6%대의 배당수익률을 안정적으로 수취할 것으로 예상된다.

NH투자증권은 이번 투자에 대해 경쟁력 있는 가격과 향후 시세차익 등을 기대했다. 2019년 말 이후 코로나19와 브렉시트로 인해 영국에 대한 국내 기관들의 투자가 잠정적으로 중단됐으나 최근 들어 주요 연기금을 포함한 기관들의 관심도가 높아지고 있다. 이에 NH투자증권은 영국 부동산에 선제 투자에 나서고 있다.

NH투자증권 관계자는 “기존 국내투자자들이 런던 내에 투자한 오피스 건물들은 대부분 대형 은행들이 소재한 시티(City) 지역에 집중됐었는데, 마블 아치 플레이스 건은 국내에 몇 안 되는 웨스트엔드 투자 사례로 입지 면에서 매우 경쟁력이 있는 자산”이라고 말했다.

