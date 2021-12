동부건설은 허상희 대표를 부회장으로 선임하는 승진 인사를 단행했다고 20일 밝혔다.

허 부회장은 2016년 동부건설(주)의 총괄부사장에 부임했고 2018년부터 대표이사 사장을 거쳐 2021년 12월 20일 대표이사 부회장으로 승진했다. 허 부회장은 동부건설의 경영전반에서 실적 개선을 이뤄냈다는 평가를 받고 있다.

그간 동부건설은 법정관리를 졸업했고, 도급순위는 36위에서 21위로, 신용등급 D등급에서 BBB(긍정적)으로, 매출액은 약 5800억에서 1조2100억으로 올랐다.

올해는 조선 및 건설업 분야의 전략적 시너지를 기대할 수 있는 한진중공업 인수도 매듭 지었다.

허 부회장은 "앞으로도 급변하는 경영환경에 안정적으로 대응하고 지속가능경영을 실천하겠다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr