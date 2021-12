대구시, 내년 6000억원 투입 저출산 극복·청년 정착 추진

신혼부부·산모·영유아·청년에 대폭 지원

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 대구시가 저출산과 인구 감소 문제를 해소하고자 내년도 예산에 6932억원으로 대폭 반영할 계획이다.

시는 아이들이 행복하고 청년들이 미래를 설계할 수 있도록 관련 사업을 도입하고 확대 시행해 지역 인구 문제를 해결하는 데 역량을 집중한다고 밝혔다.

내년도 대구시는 지역 내 거주하는 신혼부부 중 주택도시기금 신혼부부 전용 전세자금 대출 계약자를 대상으로 무자녀와 한 자녀 가구에 0.5~1%, 두 자녀 이상 가구에 대출이자를 최대 1.6% 지원한다.

연 최대 288만원, 최장 6년간 이자 부담을 줄일 계획이며 내년도 680가구 정도가 혜택을 볼 것이라 예상했다.

대구로 전입하는 무주택 신혼부부는 전세자금 대출이자를 자녀 수에 따라 1~1.6% 지원받는다.

소득에 상관없이 연 최대 160만원, 최장 4년, 최대 640만원까지 이자를 줄여 140가구 정도가 혜택을 누릴 예정이다.

시에 주민등록을 둔 임산부 1만1205명을 대상으로는 임산부 콜택시 맘스콜을 운영해 월 2만원 한도에서 이용요금 70%를 지원한다.

오는 1월 1일 이후 출생한 모든 아기에 주민등록일로부터 1년간 사용할 수 있는 200만원의 첫만남이용권이 지급되며 둘째 자녀 출산에는 100만원, 셋째 자녀부터는 200만원의 출산축하금을 받을 수 있다.

둘째 자녀 이상 출산가정에 분할 지원했던 출산장려금 지급은 종료되나 2020년과 2021년에 출생한 아이는 남은 기간만큼 지원금을 받을 수 있다.

대구형 산모 건강 관리사 파견을 확대해 산후조리원을 이용하지 않고도 최소 비용으로 가정에서 산모와 아기의 건강을 관리하게 하고 관리사 이용이 어려운 가정엔 산후조리 비용 20만원을 지급한다.

새해 출생아부터 만 0세~1세 영아는 월 30만원의 영아 수당을 받게 되는데 현금, 어린이집 바우처 또는 종일제 아이 돌봄 정부지원금으로 선택할 수 있다.

어린이집 입소 아동에는 1인당 월 7000원의 금액을 보육 기관에 지급하고 유치원 재원생에게는 28억원의 예산을 반영해 평일 중식을 전면 무상으로 제공한다.

지역 중·고등학교 신입생과 타 시도·해외 전학생과 편입생에게는 1인당 30만원 내의 교복을 현물로 지원하고 세 자녀 이상 가정의 자녀에게 고등학교 입학축하금 50만원을 지급한다.

주요 일자리와 주거 등 청년 대상 정책정보를 정기적으로 제공하고 중견기업, 공공기관, 신산업 선도기업 현장 견학 등도 제공해 졸업 후에도 지역에 정착하도록 관리할 방침이다.

관내 재학 중인 다른 지역 출신 대학생에게는 연간 40만원의 정착지원금을 대구행복페이로 지급하고 부모님과 따로 사는 만 19세~34세의 무주택 청년에게는 월 임대료 20만원을 최대 12개월까지 지원한다.

환산 임차보증금 2억원 이하의 주택을 임차할 때는 연간 이자를 최대 4년간 100만원까지, 3억원 이하는 전세보증금 보전을 위해 반환보증료 전액을 최대 4년간 지원한다.

대구는 미래인재 도시 시범사업으로 꿈 응원 펀딩 플랫폼을 구축하고 최대 10팀에 1000만원까지, 개인이면 최대 50명에게 500만을 지급해 청년의 혁신 활동을 응원한다.

청년귀환 채널을 만들어 지역 정보제공 플랫폼 욜로온나 운영, 대구탐방 프로그램 제공, 지역 유턴 정보 설명회 개최 등 학업과 취업 등으로 대구를 떠난 청년들의 재유입을 환영한다.

5인 이상 지역 중소·중견 기업과 대구 귀환 의사가 있는 1년 이상 경력의 미취업 청년을 이어주고 인건비 지원과 직무교육 등을 제공해 지역기업 인력난 해소와 청년 일자리 창출, 지역 정착을 유도한다.

권영진 시장은 “미래세대에게 도움이 될 예산을 확보하고자 어느 해보다 치열하게 노력했다”며 “새로운 인구로 활력을 더하고 정책이 젊은 도시로 이미지를 높여 건강한 인구구조 토대를 조성하도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

