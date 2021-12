[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청 학교지원센터는 지난 17일, 담양교육발전 유공 교육공무직원 교육장 표창 수여식을 개최했다고 20일 밝혔다.

담양교육지원청은 매년 우수한 교육공무직원을 대상으로 교육장 표창패를 수여하고 있으며, 이 표창은 담양교육 발전에 기여한 교육공무직원을 선발해 그 공을 기리고 사기 진작 및 근무 의욕을 고취시키는 데 그 뜻이 있다.

이날 수여식은 코로나19 방역 수칙을 준수하며 표창패 수여, 기념 촬영, 교육장님 축하 말씀 순으로 진행됐다.

영광의 수상자들은 “앞으로도 적극적인 업무 수행을 하여 학교 및 지역 발전에 기여하겠다”는 말을 전했다.

이숙 교육장은 “남다른 열정을 가지고 맡은 바 업무에 최선을 다해 주신 분들께 감사드린다”며 “일선 현장에서 묵묵하게 열심히 일하는 직원을 적극 발굴해 담양교육을 위해 힘쓸 계획이다”고 말했다.

