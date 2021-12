부산 기장군어린이집연합회, 저소득 취약계층 아동에 성금 300만원 쾌척

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군어린이집연합회가 저소득 취약계층 어린이를 위해 써달라며 300만원을 쾌척했다.

정미경 연합회장 등은 지난 17일 기장군을 찾아 코로나19로 정서발달과 품성을 기르는 데 어려움을 겪는 아동을 위해 기부했다.

정 회장은 “코로나19로 모두가 어려운 시기에 취약계층 아동들에게 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다”고 했다.

기장군 드림스타트 관계자는 “가정보육으로 바깥 활동이 많지 않은 아동들이 가정에서도 충분히 정서와 인지발달이 이뤄질 수 있도록 다양한 맞춤 프로그램을 개발하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

기장군어린이집연합회는 매년 기장군 저소득 취약계층 아동 지원을 위한 성금을 기부해 왔다. 이번에 기부된 성금은 연말연시 어려운 저소득 취약계층 아동에게 지원될 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr