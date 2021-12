"그냥 한 X끼만 주지"…신동엽 수습에도 '찜찜'했던 '미우새' 대상 수상

[아시아경제 온라인이슈팀] '2021 SBS 연예대상'에서 SBS 예능 '미운우리새끼' 팀이 단체로 대상의 영광을 안은 가운데, 나눠주기 식 시상으로 일부 누리꾼들의 비난을 받고 있다.

지난 18일 오후 생중계된 '2021 SBS 연예대상'은 가수 이승기, 방송인 장도연, 모델 한혜진의 사회로 진행됐다. 당초 '2021 SBS 연예대상'은 강력한 후보가 없던 탓인지 대상 주인공이 누가 될 지 가장 많은 궁금증을 자아냈다. 가장 유력한 후보로 방송인 지석진, 가수 이상민, 탁재훈이 떠오르며 동료들 역시 "지석진과 탁재훈, 이상민이 대상을 받을 까봐 긴장하고 있다"며 경쟁 분위기를 띄웠다.

하지만 이후 탁재훈은 리얼리티 부문 최우수상과 '마상(마음의 상처상)'을 수상하며 대상에서 한 걸음 멀어졌다. 대상 후보로 점쳐졌던 지석진 역시 올해 새로 만들어진 '명예사원상' 수상자로 선정됐고, 결국 남아있던 이상민은 '대상'을 받았지만 단독이 아닌 '미우새' 팀 전체가 공동 수상했다.

이날 수상 소감을 전하던 신동엽은 "TV보면서 대상 누가 탈까 끝까지 봐주신 분들 궁금하셨을텐데 죄송하다. '그냥 한 새끼만 주지'라는 마음을 갖고 계실텐데 제작진 입장에선 결정하기 힘들었던 모양이다. 한 명씩 봐도 누가 받든 이상할 게 없는 사람들"라고 설명 했다. 이어 "지금 함께하지 못하는 김건모 어머님, 박수홍 어머님 등등 계속해서 건강하시고 함께 '미우새'를 즐겨주셨으면 감사하다"고 말했다.

이에 일부 누리꾼들은 "받는 사람도 당황할 정도인데 단체 대상을 주는 게 최선이었나?", "저럴 거면 이상민에게 상을 주는 게 맞았다", "공동 수상이라니 황당하다" 등의 반응을 보였다. 특히 대상후보로 거론됐던 지석진에게 '명예사원상'을 줬다는 점에서 "명예사원상이 뭐예요? 원래 있던 상인가요?", "상 가지고 장난하는 것도 아니고"라며 고개를 갸우뚱 하는 반응을 보이기도 했다.

한편 이날 '2021 SBS 연예대상'에서 '골 때리는 그녀들'은 가장 많은 수상자를 배출한 프로그램이 됐다.

이하 '2021 SBS 연예대상' 수상자(작) 명단.

▲대상='미운 우리 새끼' 팀

▲올해의 예능인상=신동엽, 탁재훈, 이상민, 이경규, 이승기, 박선영, 유재석, 지석진, 김종국, 김구라, 서장훈, 양세형

▲명예사원상=지석진

▲프로듀서상=이승기

▲최우수상 리얼리티=탁재훈

▲최우수상 버라이어티=양세찬

▲최우수상 쇼·스포츠=박선영

▲최우수 프로그램상 버라이어티='런닝맨'

▲최우수 프로그램상 쇼·스포츠='골 때리는 그녀들'

▲우수상 리얼리티=이지혜

▲우수상 쇼·스포츠='골 때리는 그녀들' 시즌1 주장들

▲우수상 토크 버라이어티=김준호, 임원희

▲우수프로그램상 토크 버라이어티='신발 벗고 돌싱포맨'

▲우수프로그램상 쇼·스포츠='전설의 무대 아카이브K' '라우드'

▲특별상='백종원의 골목식당'

▲베스트커플상=이수근 배성재 (골때리는 그녀들)

▲베스트 팀워크상='집사부일체' 팀

▲베스트 패밀리상='동상이몽2-너는 내 운명' 팀

▲넥스트 레벨상=장도연

▲감독상='골때리는 그녀들' 시즌1 감독진

▲방송작가상=정정희(골때리는 그녀들), 양효임(런닝맨), 김윤희(김영철의 파워FM), 황채영(그것이 알고싶다)

▲라디오 DJ상=이숙영, 붐

▲신인상 DJ=박하선

▲신인상 리얼리티=박군, 이현이

▲신인상 버라이어티=금새록

▲신인상 쇼·스포츠=이승엽

