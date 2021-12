[아시아경제 이선애 기자] 한국거래소는 오는 31일을 연말 휴장일로 지정한다고 20일 밝혔다. 내년 증권·파생상품시장 정규시장은 1월3일 오전 10시에 개장한다.

올해 증권·파생상품시장을 오는 30일까지 운영한다. 상장법인의 배당락일은 29일이다. 28일까지 주식 매수시, 결산배당기준일을 이달 말로 정한 상장법인의 배당 수령이 가능하다.

다만 장외파생상품 CCP청산 및 TR보고 업무는 연말 휴장일 없이 정상운영된다.

또 내년 개장일은 1월3일로 증권·파생상품시장 정규시장을 1시간 연기해 오전 10시에 개장한다. 종료시각은 현행과 동일하다.

일부 파생상품시장 및 일반상품시장은 개장시각이 10시10분이거나 거래시간은 변동없다. 예컨대 기초자산조기인수도부거래(미국달러선물), 미국달러플렉스 선물 거래 시간은 10:10~15:25까지다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr