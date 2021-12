[아시아경제 이민지 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 99,800 전일대비 700 등락률 -0.70% 거래량 89,285 전일가 100,500 2021.12.20 11:30 장중(20분지연) 관련기사 최태원 "아들에게 경영 강요 않을것…이사회 동의도 필요"SK바이오팜, 세노바메이트 미국 판매 위한 공급 계약SK바이오팜, 현지법인 '이그니스'로 中 시장 진출나선다 (종합) close 은 SK Life Science와 288억6010만원 규모로 의약품 공급 계약을 체결했다고 20일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 110%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr