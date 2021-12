"이제는 게임까지"…카드업계, 내년 게임사 PLCC 선보인다

현대카드, 넥슨 PLCC 내년 상반기 출시

비씨카드, 로스트아크 PLCC 내년 1분기 출시

[아시아경제 기하영 기자]카드사들이 내년 게임사 전용 상업자표시 신용카드(PLCC)를 선보인다. 최근 화두로 떠오른 메타버스 공간 중 하나인 게임시장을 겨냥해 데이터를 확보하고 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 공략하기 위한 행보로 풀이된다.

20일 카드업계에 따르면 현대카드와 비씨카드는 각각 넥슨코리아, 스마일게이트알피지와 손잡고 게임사 전용 PLCC를 출시한다.

현대카드는 넥슨코리아와 함께 내년 상반기 넥슨 게임 유저에 최적화된 혜택이 담긴 넥슨PLCC를 내놓는다.게임이라는 가상 세계에서 분석된 유저의 활동 및 유저의 취향과 라이프스타일을 활용해 고객의 혜택을 높이는 데에 집중한다. 카드 신청·발급 과정에 게이미피케이션을 도입해 미션을 수행하면 보너스를 제공하는 등 새로운 방식의 마케팅도 시도한다. 특히 양사는 데이터 인텔리전스 기술과 PLCC에 기반한 데이터를 통해 고객의 소비 라이프에 도움이 되는 새로운 서비스를 만들어 나갈 계획이다.

정태영 현대카드 부회장은 "게임은 최근 세계적 화두로 떠오르고 있는 메타버스 공간 가운데 하나로, 앞으로의 협업에 대한 기대가 크다"며 "특히 현대카드 PLCC 파트너사들의 동맹인 '도메인 갤럭시' 내에서 넥슨이 다른 파트너사들과 적극적으로 교류해 이 데이터 생태계가 더 활성화 되길 기대한다"고 말했다.

비씨카드는 내년 1분기 스마일게이트알피지의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '로스트아크'에 특화된 PLCC를 출시할 계획이다. 로스트아크 PLCC는 게임 내 결제에 특화된 할인 혜택을 기본으로 제공한다. 비씨카드는 실생활에서도 실적 조건 없이 누릴 수 있는 할인 혜택을 탑재해 단 한 장의 카드로 게임과 현실을 아우르는 결제 경험을 제공하겠다는 복안이다. 모코코 캐릭터 등 게임 내 대표 지적재산권(IP)을 활용한 카드 디자인도 로스트아크 유저들의 만족도를 높일 것으로 기대된다.

향후 비씨카드는 스마일게이트알피지와 PLCC를 통해 축적한 결제 데이터와 게임 데이터를 종합적으로 분석해 유저 맞춤형 서비스를 제공하고, 신규 사업 기회를 발굴하기 위해 머리를 맞댈 계획이다. 또 PLCC 사업 수익금을 활용한 기부금을 조성해 로스트아크 유저들과 함께하는 사회공헌사업을 추진한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr