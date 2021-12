세틀뱅크, ‘벤처창업진흥 유공’ 중소벤처기업부 장관상 수상

[아시아경제 유현석 기자] 테크핀 기업 세틀뱅크는 ‘2021 벤처창업진흥 유공 포상식’에서 중소벤처기업부 장관상을 수상했다고 20일 밝혔다.

‘벤처창업진흥 유공 포상’은 혁신 성장을 이끄는 우수 벤처기업과 창업기업을 발굴하고 격려하기 위해 중소벤처기업부에서 매년 주최하는 행사로 1999년부터 시작해 올해로 23회째다.

세틀뱅크는 뛰어난 결제 기술력과 미래 성장 가치를 인정 받아 ‘벤처기업’ 부문 장관 표창을 받았다. ‘벤처기업’ 부문 포상에서는 기술·경영 등의 혁신 능력이 탁월하고 대외 경쟁력이 우수하며 기업윤리와 사회공헌도가 높은 벤처기업을 선정한다.

세틀뱅크는 공공기관을 비롯해 이커머스, 배달 플랫폼 등 국내외 유수의 기업들을 대상으로 다양한 전자금융 및 결제 플랫폼을 제공하고 있다. 업계 최초로 계좌 기반의 간편현금결제 서비스를 론칭하여 국내 현금결제 시장의 혁신을 이끈 공로를 인정받아 수상 기업으로 선정됐다.

최종원 세틀뱅크 대표는 “앞으로도 결제 분야의 혁신을 지속하며 핀테크 산업 내 여러 창업 기업들이 모범적인 선례로 삼을 수 있는 벤처기업이 되도록 노력하겠다”며 “2022년에는 B2B 시장에서 검증받은 기술력과 네트워크 역량을 기반으로 B2C 신사업을 더욱 확대해나갈 것”이라고 말했다.

한편 2021 벤처창업진흥 유공 포상에서는 벤처기업 부문에서 세틀뱅크를 비롯해 ▲뷰노 ▲지에스에프시스템 ▲트루엔 ▲포에스텍 등 다양한 산업 분야에서 49개 기업이 장관상을 수상했다. 벤처지원(개인) 부문에서 ▲기술보증기금 ▲중소기업은행 ▲우아한형제들 등이 장관상을 받았다.

