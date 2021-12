한국타이어, 獨 뉘르부르크링에 유럽기술센터 새 사무소 개소

[아시아경제 이기민 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 20일 독일 뉘르부르크에 유럽기술센터(ETC) 신규 사무소를 열고 뉘르부르크링 서킷을 활용한 초고성능 타이어 테스트에 나선다고 밝혔다.

한국타이어는 지난 1997년 독일 하노버에서 처음 ETC를 설립하고, 유럽 연구 프로젝트를 진행해왔다. 유럽 완성차 브랜드에 사용되는 신차용 타이어를 개발하는 것과 함께 가장 완벽한 조건에서 타이어 테스트를 진행하고 있다고 한국타이어는 설명했다.

이번 ETC 신규 사무소 인근에 있는 뉘르부르크링 서킷은 유럽 프리미엄 완성차들이 신차 성능을 테스트하는 곳으로 유명하다.

험난한 지형과 난이도 때문에 '녹색 지옥'이라는 별칭으로 불리는 뉘르부루크링 서킷은 타이어 테스트를 하기에도 최적의 조건을 제공한다.

한국타이어는 유럽 완성차 업체들과 협업해 뉘르부르크링 서킷에서 신차용 타이어(OE) 테스트를 이어갈 예정이다.

이미 한국타이어는 뉘르부르크링 서킷을 활용해 아우디, BMW, 메르세데스-벤츠, 포르쉐, 폭스바겐 등과 협업 테스트를 진행해왔다. 앞으로도 한국타이어 뉘르부르크링 워크숍은 초고성능 타이어 연구개발(R&D)을 위한 다양한 테스트를 진행할 예정이다.

한편 한국타이어는 지난 2017년 핀란드 이발로 지역에서 오픈한 겨울용 타이어 성능 시험장 ‘테크노트랙(Technotrac)’ 등 유럽 내 R&D 거점을 확장해 왔다.

