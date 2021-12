단순정비 넘어 고객경험까지…'제네시스 서비스 분당' 문연다

센터 내부 전용라운지 마련…정비클래스 등 주민 참여 프로그램도 운영

[아시아경제 유제훈 기자] 제네시스 브랜드는 자 브랜드 차량만을 정비하는 전문 서비스 거점인 '제네시스 서비스 분당'을 개소, 본격적으로 운영한다고 20일 밝혔다.

제네시스 서비스 분당은 단순한 정비 작업장을 넘어 고객에게 제네시스의 철학과 브랜드 경험을 제공할 수 있는 공간으로 구현된 점이 특징이다.

건물 외관엔 반투명한 메탈 소재인 메쉬 골강판이 적용돼 주변과 자연스럽게 어우러지면서도 정교함·우아함이란 제네시스의 브랜드 이미지를 전달하며, 내부공간은 철골구조의 강조된 디테일과 원재료 고유의 특성을 살린 마감재를 통해 본질적 가치에 집중하는 제네시스의 철학을 드러낸다.

또 제네시스 서비스 분당 내부엔 커뮤니티 공간으로 활용 가능한 전용 라운지가 갖춰져 고급화 된 서비스 경험을 제공하고, 차량 정비 클래스 등 주민이 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다.

아울러 제네시스 서비스 분당은 고객 만족도를 높이기 위한 프리미엄 서비스도 제공한다. 고객 대기시간 축소를 위한 예약 중심 운영, 전문 상담인력 배치 및 수리 전·후 상담을 통해 입고에서 출고까지 이르는 전 과정에서 고객 케어를 강화한다.

이외 제네시스 서비스 분당을 방문한 고객 중 보증수리 대상 고객에겐 향후 세차 및 기본점검 서비스를 무상 제공하는 등 차별화된 서비스에 나설 예정이다. 이용예약은 고객센터나 공식 홈페이지, 모바일 애플리케이션을 이용하면 된다.

제네시스 관계자는 "제네시스 고객만을 위한 프리미엄 서비스를 제공하기 위해 제네시스 서비스 분당을 새로 개소하게 됐다"면서 "앞으로도 정비인프라 및 서비스 프로그램을 지속 강화, 차별화된 고객 맞춤형 정비 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr