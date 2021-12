하나銀, 갤럭시아머니트리와 혁신금융 맞손

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 핀테크 전문기업 갤럭시아머니트리와 '혁신금융서비스 제공을 위한 업무협약'을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약을 통해 하나은행은 갤럭시아머니트리가 운영하는 간편결제플랫폼 '머니트리'와 연계해 하나은행의 다양한 금융상품과 마이데이터 서비스 ‘하나 합’을 선보일 계획이다.

또한 양사는 ▲갤럭시아머니트리와 자회사 갤럭시아메타버스가 추진하는 디지털 신사업에 대한 공동 투자 ▲갤럭시아머니트리의 가맹점 POS 인프라 연계 ▲스타트업 공동 발굴ㆍ육성 등 다양한 분야에서 긴밀한 교류와 협력을 추진키로 했다.

이외에도 하나은행은 갤럭시아머니트리와 스타트업 발굴ㆍ협업ㆍ육성프로그램인 '하나원큐 애자일랩'에 선발된 스타트업 간 기술협력 및 서비스 제휴를 위한 가교 역할을 수행함으로써 중소ㆍ스타트업의 지속적인 성장을 지원할 예정이다.

황보현우 하나은행 데이터&제휴투자본부장은 "디지털 신기술 분야 선도기업인 갤럭시아머니트리와의 상호 협력을 통해 새로운 비즈니스모델을 구축할 수 있을 것으로 기대한다“며 ”다양한 스타트업과의 서비스 연계를 통해 혁신금융서비스를 지속적으로 제공하겠다“고 밝혔다.

갤럭시아머니트리는 국내 핀테크 전문 기업으로 전자결제 및 모바일 커머스 등 다양한 유형의 결제사업을 운영하고 있으며, 자회사인 갤럭시아메타버스를 통해 큐레이션 기반 NFT(대체불가능토큰, Non-Fungible Token) 플랫폼 ‘메타갤럭시아’를 정식 오픈하는 등 NFT 사업분야에서 차별화된 경쟁력을 보유중이라는 설명이다.

