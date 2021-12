U+알뜰폰, 신년맞이 셀프개통 프로모션 진행

내년 2월 7일까지 U+알뜰폰 셀프개통 고객에 경품 증정

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스는 중소 알뜰폰 사업자 상생의 일환으로 오는 21일부터 내년 2월7일까지 U+알뜰폰 셀프개통 고객에게 풍성한 경품을 증정하는 신년 맞이 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

LG유플러스는 2022년 호랑이띠 해를 맞아 자사 망을 이용하는 중소 알뜰폰 사업자의 통신 서비스 가입 시 셀프개통을 이용하는 고객 전원에게 무직타이거 마우스패드, 키링, 젤펜 3종을 증정한다.

셀프개통은 고객이 편의점·대형마트 등에서 유심을 별도 구매한 후, 온라인을 통해 스스로 손쉽게 즉시 개통할 수 있는 서비스다. 현재 머천드, 세종텔레콤, 스마텔, 아이즈비전, 앤텔레콤, 에넥스, 유니컴즈, 인스코비, 큰사람, ACN코리아 등 10곳에서 제공하고 있다.

LG유플러스는 셀프개통 서비스 확산을 통해 고객 편의성을 높일 뿐 아니라 인건비·물류비 등 중소 사업자의 비용 절감을 돕기 위해 프로모션을 기획했다고 설명했다. LG유플러스의 U+알뜰폰 고객 현황 조사에 따르면 대형 알뜰폰 사업자에 가입한 고객의 셀프개통 비중은 약 50%를 기록한 데 비해 중소 사업자는 32.9% 수준에 그쳤다.

유호성 MVNO사업담당은 “중소 사업자 상생 프로그램 ‘U+알뜰폰 파트너스 2.0’의 일환으로 이번 프로모션을 진행하게 됐다”며 “향후 셀프개통 서비스를 포함해 지속적으로 고객이 원하는 상품과 서비스를 제공해 U+알뜰폰 고객 역시 LG유플러스의 ‘찐팬’으로 만들 것”이라고 말했다.

