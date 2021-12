24년간 공사 중단된 태백 건물…국토부, 정비사업 지원

태백, 장흥, 문경, 울진 건축물 선도사업 선정

공사중단, 노후 공공건축물 정비활성화 지원

국토교통부는 오래 공사가 중단된 상태로 남아 있는 건물 2곳과 노후 공공건축물 3곳을 제7차 공사중단 건축물 정비 및 노후 공공건축물 정비 선도사업 대상 사업지로 선정해 정비할 계획이라고 20일 밝혔다.

공사중단 건축물 정비 선도사업은 정비가 시급하거나 정비사업의 파급효과가 클 것으로 인정되는 건축물을 대상으로 추진되며, 2015년부터 36곳의 건축물을 선도사업 대상지로 선정했다.

노후 공공건축물 정비 선도사업은 오래된 공공건축물을 안전하고 효율적으로 개선하기 위한 사업으로 2015년부터 20곳의 공공건축물을 선도사업 대상지로 선정했다.

이번에 선정된 선도사업 대상 사업지는 지난 7~10월 지방자치단체가 신청한 건축물을 대상으로 현장조사를 거쳐 분야별 전문가로 구성된 선정위원회에서 공익성과 사업연계성 등을 평가해 선정했다.

강원도 태백시 화전동에 위치한 스포츠센터는 1998년 2월 공사가 중단된 이후 24년간 방치돼 있어 인근 주거지역을 활용한 사업성 검토와 정비모델 마련 지원의 필요성이 인정됐다.

전남 장흥군 장흥읍에 있는 공동주택도 도시형생활주택으로 건축되던 중 2016년 2월 공사가 중단돼 5년간 방치돼 있는 상태다. 국토부는 군 중심부에 위치한 건물인 만큼 주변 편의시설과 접근성 등을 감안한 정비모델안 마련을 지원할 예정이다.

1968년 준공돼 53년 이상 사용 중인 경북 문경 의회청사는 노후 공공건축물 정비 선도사업 대상지로 선정됐다. 기본계획 구상과 타당성 조사가 완료돼 있는 등 지자체의 추진의지가 높은 점이 인정됐다.

1957년에 준공돼 64년 이상 사용 중인 경북 울진 기성면사무소와 1987년부터 34년 이상 노인회관으로 사용 중인 울진 대한노인회 건물도 시설 노후화 등에 따른 정비사업 필요성이 인정돼 선도사업 대상지로 뽑혔다.

엄정희 국토부 건축정책관은 "공사중단 건축물 정비사업과 노후 공공건축물 정비사업은 지자체와 건축주의 주도적인 참여와 의지가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 정비사업이 활성화 될 수 있는 기반을 지속적으로 마련해 나갈 계획"이라고 말했다.

