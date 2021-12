내년도 韓수출 순항, "품목·시장 다변화와 공급망 관리에 달렸다"

대한상의 SGI, 20일 보고서 발표

올해 수출 사상 최대실적…내년에는 대외 불안요인 커져

[아시아경제 황윤주 기자] 올해 우리나라 무역이 1조 달러 넘어서며 사상 최대실적을 기록하고 있는 가운데 내년 이후 반도체 사이클 전환, 신흥국 성장 둔화 등으로 수출 경기가 위축될 수 있다는 주장이 제기되었다.

대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI)는 20일 ‘국내 수출의 특징과 향후 과제’ 보고서를 통해 "올해에는 수출이 국내 경제성장을 주도하였지만, 내년 이후 수출을 위협하는 불안요인이 커져 경기회복의 걸림돌이 될 수 있다"며 "내년에도 수출이 경기회복 중심에 서기 위해서는 품목·시장의 질적 고도화 통한 대응 전략이 필요하다"고 지적했다.

수출 3大 리스크 ①반도체 사이클 전환 ②미 테이퍼링 후 금융시장 불안 ③신흥국 성장 둔화

SGI는 내년 수출을 위협할 3대 리스크로 ①반도체 사이클 전환 ②미 테이퍼링 후 금융시장 불안 ③신흥국 성장 둔화 등을 꼽았다.

먼저 반도체 경기 사이클 전환 가능성을 들었다. 과거에도 IT버블 붕괴(2001년), 1,2차 치킨게임(2008년, 2011년) 등 시기에 반도체 수출이 최대 40% 이상 급락한 경험이 있다.

SGI는 "내년 반도체 경기가 꺾일 경우 수출의존도 높은 국내 경제 구조상 악영향을 받을 수밖에 없다"며 "내년 반도체 가격 충격이 현실화되어 반도체 수출이 10% 감소할 경우 경제성장률은 0.64%p 낮아질 것으로 예측된다"고 말했다.

미국의 양적완화 축소 후 신흥국 성장둔화도 수출의 위협 요인이다. 최근 미연방준비제도(FED)는 11월 말부터 자산매입 축소를 발표했다. 보고서는 "과거 글로벌 금융위기 이후 미국이 시행했던 테이퍼링 영향으로 브라질, 인도네시아 등 재정 취약국의 경기가 크게 위축되었다"며 "당시 신흥국 수입수요 축소로 우리나라의 對 신흥국 수출 비중은 2013년 54.7%에서 2015년 53.4%로 줄어들었다"고 설명했다.

보고서는 신흥국 중 특히 중국의 성장 둔화를 우려했다. 보고서는 "최근 IMF는 중국 경제성장률이 2021년 8.0%로 정점을 기록한 이후 2022년에 5.6%로 둔화할 것으로 전망하고 있다"며 "우리나라는 중국에 대한 수출의존도가 25.3%로 매우 높은 상황으로 중국 수입수요가 줄어든다면 국내 수출은 직접적인 타격을 받을 것이다"고 예상했다.

실제 SGI의 분석결과에 따르면 우리나라의 중국 수출이 10% 줄어들 경우 국내 경제성장률은 0.56%p 하락 요인으로 작용하는 것으로 추산된다.

SGI 수출 확대방안…수출품목 다양화, 친환경·고부가 신산업 육성, 수출시장 다변화, 공급망 관리

SGI는 수출 리스크에 대한 대응방안으로 ①수출품목 다양화 ②친환경·고부가 신산업 육성 ③수출시장 다변화 ④공급망 관리를 제언했다.

먼저 수출품목 다양화를 언급했다. 우리나라는 반도체, 자동차, 석유제품 등 상위 10대 수출품목 의존도가 56.5%로 매우 높아 개별 산업 위험에 취약한 수출구조이기 때문이다.

보고서는 "최근 수출이 빠르게 늘고 있는 바이오, 생명과학, 뷰티, 푸드 등 소비재의 국내 공급능력을 강화하고 한류 및 인플루언서를 활용한 마케팅 강화가 필요하다"고 말했다.

이어 "에너지전환 정책을 신산업 육성 기회로 활용하여 친환경차, LNG선 등 고부가 품목에 주도권을 잡을 필요가 있다"며 "차량용 반도체, 소프트웨어, 경량소재 등 부가가치 높고 수입의존도 높은 미래차 기술경쟁력을 확보하고 부품기업, 정비체계, 인력 등 산업생태계를 친환경 중심으로 전환해야 한다"고 언급했다.

수출시장 다변화와 함께 공급망 관리도 주문했다. 보고서는 "코로나 위기 이후 특정 지역의 생산중단, 봉쇄, 수출금지 등에 취약한 글로벌 공급망의 문제점이 드러났다"며 "신규 수입국 확보를 통한 글로벌 공급망의 안정적 구축 지원과 저임금 목적으로 해외로 간 국내 기업에 스마트공장과 제조 로봇 지원 등 통해 생산시설 국내 이전을 유도해야 한다"고 언급했다.

