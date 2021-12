85번째 생일 맞은 프란치스코 교황에 '전임' 베네딕토 16세 축하 메시지

[아시아경제 정현진 기자] 프란치스코 교황의 85번째 생일을 맞아 전임 교황인 베네딕토 16세가 생일 축하 메시지를 보넀다고 17일(현지시간) dpa통신이 보도했다.

보도에 따르면 베네딕토 16세의 개인 비서인 게오르그 겐스바인 대주교는 베네딕토 16세가 이날 프란치스코 교황에게 생일 축하 메시지를 보냈다고 밝혔다. 겐스바인 대주교는 두 사람이 조만간 대면할 계획이라면서 축하 메시지의 내용에 대해서는 언급하지 않았다.

베네딕토 16세는 2013년 자진 사임한 이후 매년 빠짐없이 후임 교황의 생일 축하 메시지를 전달해왔다. 프란치스코 교황과 베네딕토 16세는 종종 직간접적인 소통을 하는 것으로 전해졌다.

한편, 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 교황에 축하 전문을 발신했다고 AFP통신이 전했다. 크렘린궁에 따르면 푸틴 대통령은 교황이 러시아 정교회와 로마가톨릭교회는 물론 러시아와 바티칸의 관계 강화에 기여한 점을 높이 평가하며 종교 간 대화와 전체 기독교인의 권익 보호를 위해 함께 노력하자고 제안했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr