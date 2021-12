"이준석도 마사지샵 간다" 주장에… 李 "내가 간 곳? 제시·전현무도 사인 남기는 곳"

허모씨 "마샤지샵 애용… 미혼인데 뭐 어떻냐"

이준석 "이재명 아들이 간 곳 홍보이미지와 비교해보라"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 아들이 불법 마사지 업소 후기 글을 작성해 성매매 의혹에 휩싸인 가운데, 기자 출신 허모씨는 이준석 국민의힘 대표도 마사지 업소를 간다고 주장했다. 이에 이 대표는 "퇴폐업소 아닌, 연예인들도 많이 가는 곳"이라고 반박했다.

17일 한겨레신문 기자 출신 허씨는 SNS에 "저도 마사지샵 자주 간다. 미혼인데 뭐 어떻냐"며 "제가 자주 가는 곳을 어디라고 밝히진 않겠지만, 이준석 대표도 과거에 다녀간 곳이다. 가게에 이 대표의 사인도 걸려있더라"라고 말하며 이 후보의 아들을 두둔했다.

이어 "그곳에서 은밀하게 유사성행위가 이뤄지는 것도 잘 알고 있다"며 "해당 샵에서 저에게도 아슬아슬한 순간들이 있었고, 어쩌면 이준석 대표에게도 그러했을 것"이라고 주장했다.

이 대표는 과거 자신의 인스타그램 등을 통해 상계동 마사지샵을 방문해 발 마사지를 받는 사진을 올렸다. 허씨는 이를 언급하면서 그곳 역시 은밀히 유사성행위가 이뤄지는 곳이라고 주장한 것이다.

허씨의 주장에 국민의힘은 즉각 반발했다. 국민의힘은 허씨를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조 위반으로 고소할 예정이다.

이 대표도 자신의 페이스북에 "마사지샵에서 이준석 사인 봤다고 저한테 이상한 의혹 제기하던데, 이재명 후보 골탕 먹이려고 하시는 것 같다"며 "이재명 후보 아들이 갔다는 업소는 광고지도 민망해서 제가 올릴 수도 없는데, 여기는 제시, 전현무, 조세호님 등 연예인들이 당당하게 가서 사인까지 해주고 나오는 가게"라고 반박했다.

그러면서 "이런 가게를 퇴폐업소라도 되는 양 묘사한 허모 전 기자, 제 명예도 훼손했지만 제가 이 가게 사장님이면 가만 안 둘 것 같다"고 적었다. 이 대표는 제시, 전현무, 조세호 등 연예인들의 사인이 담긴 해당 마사지샵 사진도 함께 올렸다.

이 대표는 또 다른 게시물에서 "저는 이 타이마사지 가게 (근처)에서 지역구 활동하며 하루종일 걸어다니다 너무 발이 아프면 마사지를 받곤 한다"며 "이재명 후보자 자녀 관련 의혹을 이걸로 물타기 하려는 분들은 이재명 후보자의 아들이 간 것으로 추정되는 가게의 홍보이미지를 찾아서 비교해 보라"고 말했다.

한편 한겨레신문 출신 허씨는 2018년 5월 필로폰 투약 혐의로 체포돼 필로폰 '양성' 판정을 받고 퇴직했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr