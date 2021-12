[아시아경제 서소정 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 955,000 전일대비 3,000 등락률 -0.31% 거래량 140,167 전일가 958,000 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도 close 는 17일 호세 페르난데스 미국 국무부 경제성장·에너지·환경 담당 차관이 취임 후 처음으로 방한해 인천 송도에 위치한 삼성바이오로직스를 방문했다고 밝혔다.

페르난데스 차관은 존림 삼성바이오로직스 사장으로부터 사업 현황에 대해 소개 받은 후 홍보관을 방문해 최첨단 바이오의약품 생산시설을 직접 확인했다.

삼성바이오로직스 관계자는 "미국 투자, 모더나 백신 생산 현황, 한미 공급망 현황 등에 대해 논의했다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr