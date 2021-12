▶오경환(14대 해군참모총장) 씨 별세, 오세조(연세대 명예교수) 씨 부친상= 신촌 세브란스병원 장례식장 특1호, 발인 19일 오전 8시, 장지 국립서울현충원.

