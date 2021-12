크리스마스 마켓 맞이 온누리상품권 10% 특별 할인판매

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 크리스마스 마켓을 맞이해 20일부터 오는 24일까지 온누리상품권 특별 할인판매를 실시한다고 밝혔다.

총 1500억 원 규모로 진행되는 이번 특별할인판매는 지류형 온누리상품권의 할인율을 기존 5%에서 10%로 상향해 판매하며, 개인 할인 구매한도는 최대 30만원이다. 지류형 온누리상품권은 농협을 포함한 시중은행 16곳에서 구매할 수 있으며, 할인 혜택을 받으려면 신분증을 지참해 현금으로 구매해야 한다.

전통시장의 디지털화를 위해 도입한 모바일 온누리상품권(이하 모바일상품권)도 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 모바일상품권은 지류에 비해 평상시 할인율도 두배로 높고, 별도의 결제 관련 수수료도 없어서 상인과 소비자 모두에게 도움이 되는 상품권이다.

모바일상품권은 판매와 이용 활성화를 위해 올 한해 10% 할인율을 지속 적용하고 있으며, 농협(올원뱅크), 체크페이 등 은행 및 간편결제 앱 22곳에서 구매할 수 있다.

지류상품권은 현금과 신분증을 가지고 은행에 방문해 상품권을 구매 해야하는 번거로움이 있지만, 모바일상품권은 휴대폰만 가지고 있으면 언제든지 충전과 결제가 자유롭다. 또 전통시장에서 사용한 금액(카드, 현금영수증)의 40%를 소득공제 받을 수 있어 온누리상품권으로 전통시장에서 장을 보면 약 50%(상품권 할인율 10%+소득공제 혜택 40%)의 할인 혜택을 누릴 수 있다.

지류상품권은 구매완료 후 시장상인에게 현금영수증을 받아야 소득공제 혜택을 받을 수 있지만, 모바일상품권은 소비자가 별도로 신경 쓸 필요 없이 자동으로 소득공제 혜택을 받을 수 있다.

이준희 중기부 전통시장육성과장은 "코로나19로 고통받고 있는 전통시장과 상점가의 활성화를 위해 특별판매를 진행하고 있다"면서 "소비자에게는 편리함과 높은 할인율을 제공하고, 상인들에게는 수수료 걱정이 없는 모바일상품권을 널리 이용해달라"고 말했다.

