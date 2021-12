윤석열 "당선 즉시 흉악 범죄와의 전쟁을 선포하겠다"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 "당선 즉시 흉악 범죄와의 전쟁을 선포하겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 17일 페이스북을 통해 "26년 간 검사로서 형사법 집행을 해온 전문가로서 제가 국민의 안전을 확실히 지키겠다"며 이같이 말했다.

그는 "흉악범죄를 저지른 피의자의 신상공개가 올해 벌써 10명으로 피의자 신상공개제도가 시행된 2010년 이후 연간 기준 최대"라며 "시민의 안전을 지키지 못하는 국가는 국가가 아니다"라고 했다.

이어 헌법 제30조 '타인의 범죄행위로 인해 생명·신체에 대한 피해를 받은 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가로부터 구조를 받을 수 있다'는 조항을 인용하며 "문재인 정부는 헌법이 규정한 국가의 기본 책무를 방기하고 있다"고 비판했다.

윤 후보는 "미국의 루돌프 줄리아니 전 뉴욕시장은 범죄율을 낮추기 위해서 지하철의 낙서부터 지웠다"며 "저도 범죄를 줄이기 위해 가용한 모든 수단을 사용하겠다"고 밝혔다.

그러면서 국가와 지방자치단체, 지역사회가 유기적으로 소통하는 범죄예방시스템을 갖추기 위해 노력하겠다고 했다. 또 범죄 발생을 예방하는 안전망 구축과 재범 방지를 위한 사후적 관리도 약속했다.

그는 "흉악 범죄와의 전쟁에서 반드시 승리하겠다. 범죄로부터 국민을 지키겠다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr