창원시, '의창노인종합복지관 증축 공사' 첫삽

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 17일 '의창노인종합복지관 증축 공사' 기공식을 개최했다.

이날 기공식에는 허성무 시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 노인단체 대표·지역주민 등 90여명이 참석했다.

2011년에 건립된 의창노인종합복지관은 증가한 노인 복지 수요를 충족시키기 위해 국·도·시비 등 총 44억여원을 들여 기존 건물 용지 내에 지상 2층, 1526㎡의 면적으로 별동을 증축한다. 공사는 2023년 상반기 마무리될 예정이다

증축건물은 1층을 필로티 주차장으로 설치해 부지 내 주차면 수를 추가로 확보하고, 다목적 강당, 프로그램실을 별도로 설치한다. 복지공간 확충으로 쾌적한 환경에서 다양한 복지프로그램을 누릴 수 있게 된다.

허 시장은 "어르신이 지금보다 더 편리한 환경에서 지역사회 주체들과 소통하며 행복한 노후를 누릴 수 있는 공간을 만들어 드리겠다"고 말했다.

