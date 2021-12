코로나19 백신 3차접종자 1000만명 넘어…인구대비 19.5%(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 백신 3차 접종자가 1000만명을 돌파했다.

코로나19 예방접종대응추진단은 17일 오전 11시 기준으로 잠정집계한 결과 코로나19 예방접종 3차 접종자 수가 1000만명을 넘었다고 밝혔다.

현재 누적 3차 접종자는 1000만480명으로 인구 대비 19.5%다. 12월 말 기준 접종간격 도래자 대비 37.8%가 3차 접종을 마쳤다. 60세 이상은 인구 대비 51.2%가 3차 접종까지 완료했다.

예약률은 인구 대비 38.0%, 60세 이상 인구 대비 70.1%다. 접종 간격이 2차 접종 후 4·5개월에서 3개월로 단축된 이후 대상자가 늘어남에 따라 예약률 또한 가속도를 낼 것으로 예상된다.

아울러 추진단은 18세 이상 미접종자의 접종 참여도 지속적으로 높아지고 있다고 밝혔다.

11월 4주(11월22~28일)의 18세 이상 미접종자 1차 접종건수 합계는 총 8만9842건이었으나, 이주 목요일까지 집계한 수치(12월13~16일)는 16만4906건으로 늘었다. 최근 일일 접종건수를 감안할 경우 이주 주간 접종건수는 20만건에 이를 것으로 예상된다.

추진단은 "전문가와 정부를 믿고 3차 접종까지 적극 동참해준 국민, 신규 1차 접종자께 감사드린다"며 "12월을 60세 이상 고령층 3차 접종 집중 기간을 운영하면서 사전예약 없이 현장에 방문한 어르신이 접종할 수 있도록 힘써주신 의료기관의 협조에도 감사를 표한다"고 전했다.

한편 추진단은 의료기관별로 접종자가 증가하고 있어 현장에서의 혼잡과 혼선이 발생할 수 있는 점을 고려, 온라인 예약이 어려운 고령층 외에는 의료기관 방문 전 사전예약 후 접종해 달라고 당부했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr