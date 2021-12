현대엔지니어링, 그림 구독서비스 ‘힐스테이트 아트라운지’ 선보여

아파트 공용부에 1000여 작가 작품 3만여점 기반 미술작품 분기별 교체전시

전문 큐레이션 거쳐 입주민들이 다양한 테마에 맞춘 작품 감상 가능해

사회 트렌드 반영해 입주민 니즈에 부합하는 다양한 주거상품 개발 추진

현대엔지니어링은 미술품 플랫폼 ‘오픈갤러리’와 협업해 업계 최초로 아파트 단지 공용부에 미술작품을 전시하는 구독형 주거상품 ‘힐스테이트 아트라운지’을 개발했다고 17일 밝혔다.

앞서 현대엔지니어링은 지난 9일 계동본사에서 현대엔지니어링 이동호 건축설계실장, 오픈갤러리 홍지혜 디렉터 등 관계자들이 참석한 가운데 아파트 공용부 미술품 구독서비스 ‘힐스테이트 아트라운지’ 상품개발에 대한 업무협약을 체결했다.

최근 코로나19로 인한 대외 활동 제한으로 올해 국내 미술시장 규모가 기존대비 두 배 가까이 증가한 1조원에 육박할 것으로 추정되는 등 주거 공간에서 미술작품을 즐기고자 하는 소비자들의 니즈가 증가하고 있다.

현대엔지니어링은 이 점에 착안해 주동 로비 진입부, 엘리베이터 대기공간 등 아파트 공용부에 전문가들이 큐레이션한 미술품들을 분기별로 교체 전시해 입주민들이 국내 유수 작가들의 다양한 미술작품들을 아파트 공용부에서 감상할 수 있는 주거 서비스 상품을 업계 최초로 개발하게 됐다.

현대엔지니어링은 이번 ‘힐스테이트 아트라운지’ 업무협약을 시작으로 오픈갤러리와 상세 상품 개발에 박차를 가해 2022년 분양예정 단지에 본격적으로 적용한다는 계획이다.

현대엔지니어링 관계자는 "‘힐스테이트 아트라운지’는 아파트 공용부에 전문적인 큐레이션을 통한 미술작품들을 전시함으로써 고급 호텔에 방문한 것 같은 품격 있고 차별화된 주거환경을 제공한다"며, "최신 사회 트렌드를 반영한 맞춤 주거상품 개발을 통해 입주민 만족도를 극대화할 수 있는 차별화된 힐스테이트 프리미엄을 제공하겠다"고 말했다.

