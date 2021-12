에넥스, 2021년 연말결산 기획전 진행

[아시아경제 김종화 기자] ㈜에넥스가 오는 31일까지 공식 온라인 스토어 에넥스몰에서 '연말결산 기획전'을 진행한다고 17일 밝혔다.

연말결산 기획전은 '침실 어워즈', '연말 다이닝 파티' 이벤트로 구성했으며 제품 할인 외 사은품 혜택을 제공한다. 침실 어워즈에서는 베스트 침실제품을 최대 46% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 대표상품으로는 북유럽 감성의 ▲EW코펜하겐 3단 서랍형 싱글장, 프렌치 스타일 ▲EW 델루나 옷장, 감각적인 컬러의 조합이 인상적인 ▲EW 컬러핏 싱글장이 해당되며 매주 화요일 할인제품이 업데이트된다. 여기에 200만원 이상 제품을 구매한 고객 3인에게는 무료 피자 기프티콘을 지급한다.

연말 다이닝 파티 이벤트에서는 올 한해 가장 많은 사랑을 받았던 식탁, 주방수납장 등에 할인을 적용한다. 대표상품으로는 목적에 맞게 다양하게 활용 가능한 ▲ET 페블스톤 대리석 홈바 아일랜드 식탁, 내추럴한 원목 패턴의 ▲ET 볼타 우드슬랩 테이블, 깔끔한 화이트 대리석 식탁 ▲ET 아르크 대리석 4인용 식탁 제품이 해당되며 최대 43% 할인혜택을 받아볼 수 있다. 특히 페블스톤 대리석 홈바 아일랜드 식탁의 경우 에넥스몰 최고의 히트상품으로 높은 판매고를 기록하고 있다. 다이닝 제품을 100만원 이상 구매한 고객에게는 헤르조그 칼블럭 7종을 무료로 증정한다.

이외에도 신규가입 및 앱 설치 이벤트를 진행한다. 어플리케이션 설치 후 신규 회원가입 시 즉시 사용 가능한 최대 1만포인트를 받아볼 수 있다.

에넥스 관계자는 "올 한해 동안 에넥스를 찾아주신 고객 관심에 보답하기 위해 연말 기획전을 준비했다"면서 "올해 많은 관심을 받았던 베스트셀러 제품 위주로 할인 혜택을 제공하니 좋은 구매기회가 되길 바란다"고 전했다.

