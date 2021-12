태풍이 무너뜨린 비탈, 지금은? … 경북도 산림환경연구원, 산사태 복구 마침표

‘마이삭·하이선’ 피해 정상 되찾아, 내년 우기 전 ‘오마이스’도

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북도 산림환경연구원 서부지원이 지난해 집중호우와 태풍으로 발생한 9.09㏊ 0.5㎞ 규모의 산사태 피해지 복구를 모두 마쳤다.

지난해 집중호우와 제9호 태풍 마이삭, 제10호 태풍 하이선으로 피해가 발생한 김천, 상주, 군위, 성주, 칠곡 지역 23곳에 38억원을 투입해 올해 3월부터 복구 작업에 들어갔다.

피해 규모가 유독 컸던 칠곡군 가산모래재지구는 파괴된 주차장을 보수하고 무너진 산비탈을 다듬어 정비했으며 사방댐, 계간 수로 등 사방시설을 설치해 산사태 재발과 예방에 집중했다.

작업 현장마다 안전사고 예방 조치와 지도 교육을 해 사고 없이 사업이 마무리됐으나 제12호 태풍 오마이스가 지난 8월 23일 한반도에 상륙하며 김천, 고령, 성주 지역 3곳에 추가 산사태 피해를 남겼다.

산림환경연구원은 5억3000만원의 예산을 확보해 내년 우기가 오기 전 오마이스 피해 지역의 노출된 토지를 덮어 축대벽을 세우고 망을 씌우는 등 복구 작업에 힘쓸 예정이다.

김동희 서부지원장은 “태풍과 국지성 집중호우가 빈번해지며 산사태 발생 가망성이 아주 높다”라며 “내실 있는 산사태 복구와 지속적인 예방 사방사업을 시행해 재해로부터 도민의 생명과 재산을 지키겠다”라고 말했다.

