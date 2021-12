코로나19 사흘 연속 7000명대… 여전한 확산세

[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 신규 확진자 수가 사흘 연속 7000명대를 기록하며 확산세가 이어지고 있다.

중앙방역대책본부는 17일 0시 기준 코로나19 확진자가 7435명 늘어난 누적 55만1551명이라고 밝혔다. 국내 발생이 7400명, 해외유입이 35명이다. 이에 따른 주 평균 지역발생 확진자는 6819명으로 38일 연속 증가세가 이어지고 있다.

지역별로는 수도권 확진자가 5549명으로 전체 지역발생 확진자의 75.0%를 차지했다. ▲서울 2837명 ▲인천 565명 ▲경기 2147명이다. 비수도권은 ▲부산 388명 ▲대구 158명 ▲광주 42명 ▲대전 162명 ▲울산 57명 ▲세종 25명 ▲강원 134명 ▲충북 128명 ▲충남 203명 ▲전북 122명 ▲전남 58명 ▲경북 168명 ▲경남 171명 ▲제주 35명 등이다.

해외유입 확진자 35명 가운데 27명은 검역 단계에서, 8명은 지역 사회에서 확인됐다.

오미크론 변이 감염이 확인된 확진자는 전날 3명이 늘어 총 151명이 됐다. 2명은 해외유입 사례로 각각 미국과 나미비아에서 입국했다. 1명은 국내에서 감염됐다.

위중증 환자는 전날보다 18명 줄었지만 여전히 1000명에 가까운 971명을 기록하고 있다. 사망자 수는 73명 증가해 누적 4591명이다. 이에 따른 누적 치명률은 0.83%이다.

전날 오후 5시 기준 전국의 중환자 병상 가동률은 81.9%다. 특히 수도권은 837병상 중 89.5%가 가동되고 있다. 서울 89.5%, 인천 89.4%, 경기 84.3% 등으로 사실상 쓸 수 있는 병상은 모두 가동되고 있다. 경북(3개)은 모든 병상이 가동되고 있고, 수도권 인근 지역인 충북(96.9%), 대전(92.9%), 강원(90.5%) 등은 가동률이 90%가 넘어선 상태가 유지되고 있다.

이날 0시 기준 병상 배정 대기자 중 입원대기자는 659명, 생활치료센터 입소대기자는 298명이다. 모두 수도권에서 배정을 기다리고 있다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 이날 0시 기준 1차 신규 접종자는 9만5755명으로 현재까지 총 4330만593명이 1차 접종을 받았다. 1차 접종자의 인구대비 접종률은 84.3%다. 18세 이상, 60세 이상은 각각 94.5%, 93.8%가 1차 접종을 마쳤다. 2차 신규 접종자는 6만564명으로 누적 4193만9065명이다.

3차 신규 접종자는 88만8243명으로 누적 978만1164명이다. 전체 인구 대비로는 19.0%가 접종을 마쳤다. 18세 이상에서는 22.2%, 60세 이상에서는 50.3%가 3차 접종을 받았다.

