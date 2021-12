아이엘사이언스, 가족친화기업 인증 획득…"복지·워라밸 제도 인정"

[아시아경제 김보경 기자] 스마트 광학솔루션 기업 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 5,920 전일대비 10 등락률 -0.17% 거래량 76,251 전일가 5,930 2021.12.17 09:58 장중(20분지연) 관련기사 아이엘사이언스, 바이러스 살균 UVC LED 日 호텔 납품…"공급 계약 지속"아이엘사이언스, 홈 AIoT 스마트 조명 개발…"주요 건설사 공급 예정"아이엘사이언스, 3분기 영업이익 전년比 292% '↑'…"4분기 최대 기대" close 는 여성가족부가 주관하는 '가족친화기업' 인증을 획득했다고 17일 밝혔다.

가족친화인증은 2008년부터 근로자의 일·가정 양립 지원을 위해 여성가족부가 시행하는 제도다. 자녀 출산 및 양육 지원, 유연 근무 제도, 가족친화 직장문화 조성 등 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 대해 심사를 통해 인증을 부여한다.

아이엘사이언스는 기업 실정에 맞는 가족친화제도를 운영하고자 사내 간담회 등을 통해 임직원의 의견을 수렴·반영하고 있다. 자유로운 연차 사용을 보장하고 탄력 근로제와 매주 수요일 정시 퇴근을 장려하는 '가족사랑의 날'을 도입했다. 또 사옥 내에 카페, 직원 휴게실 및 체육시설을 설치하고 안마 의자를 배치하는 등 근무 환경을 개선하기 위해 노력했다.

임직원 가족을 위한 다양한 프로그램도 운영 중이다. 가족 건강검진을 지원할 뿐만 아니라 육아 휴직 및 임신 기간 중 단축 근무, 가족 돌봄 휴가 제도를 운영하며, 자녀 출산 시에는 100만원의 축하금을 지급하고 배우자 출산휴가도 10일 이상 부여하고 있다.

이외에도 장기근속 포상을 비롯해 도서 구입비 등 여가 비용을 지원하고 가족 휴양 시설을 제공하는 등 직원 복지 혜택을 지속적으로 확대하고 있다.

송성근 아이엘사이언스 대표는 "임직원들이 가정과 직장 생활을 안정적으로 병행할 수 있도록 다양한 워라밸 증진 프로그램을 운영하고 있다"며 "이번 인증을 계기로 앞으로도 가족친화적인 직장문화를 조성하기 위해 더욱 노력해 나갈 계획"이라고 전했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr