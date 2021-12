[아시아경제 문혜원 기자] 피자알볼로는 오는 31일까지 페이코인으로 결제 시 50% 즉시 할인 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

피자알볼로는 모임이 많아지는 연말을 맞아 합리적인 가격에 피자를 즐길 수 있도록 지난 8월 제휴를 맺은 가상자산 결제 서비스 페이코인을 활용한 할인 이벤트를 기획했다.

이벤트는 피자알볼로 온라인 회원을 대상으로 진행된다. 피자알볼로 홈페이지 또는 앱에 접속해 원하는 메뉴를 고른 후 결제 창에서 ‘페이코인 제휴 할인적용’ 버튼을 누르면 50% 할인된 가격으로 주문 가능하다.

단품 주문의 경우에만 적용되며 세트 메뉴 주문, 타 쿠폰 및 제휴 할인과의 중복 적용은 불가능하다.

최소 주문 금액은 배달료를 제외하고 1만5000원 이상이다.

