GS칼텍스 드론 배송, 서울 도심에서도 테스트한다

GS칼텍스, 한빛드론과 함께 대한민국 드론박람회에서 드론 배송 시연

[아시아경제 황윤주 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,050 2021.12.17 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 GS에너지, 계열사 GS파워 지분 처분 결정"신사업인력 전면에"…미래성장 고삐 죄는 GS지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생 close 칼텍스가 16일부터 18일까지 여의도공원에서 열리는 '대한민국 드론박람회'에서 드론 배송 시연을 선보인다.

GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,050 2021.12.17 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 GS에너지, 계열사 GS파워 지분 처분 결정"신사업인력 전면에"…미래성장 고삐 죄는 GS지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생 close 칼텍스는 대한민국 드론박람회에서 드론 업체 ‘한빛드론’과 함께 드론으로 등유를 배송하는 시연을 펼쳤다고 17일 밝혔다. GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,050 2021.12.17 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 GS에너지, 계열사 GS파워 지분 처분 결정"신사업인력 전면에"…미래성장 고삐 죄는 GS지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생 close 칼텍스 여의도 주유소에서 드론이 등유를 적재하고 약 1km를 비행하여 여의도공원에 도착했고, 드론 적재함에서 등유를 꺼내 현장에 있는 난로에 주입했다.

대한민국 드론박람회는 국토교통부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부가 주최하고 항공안전기술원 등이 주관하는 행사다. GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,050 2021.12.17 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 GS에너지, 계열사 GS파워 지분 처분 결정"신사업인력 전면에"…미래성장 고삐 죄는 GS지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생 close 칼텍스의 드론 배송 시연은 작년 4월 인천물류센터에서부터 시작됐다. 유조선이 해상 부두에 접안해 유류를 하역하기 전 제품 확인을 위해 소형 선박을 통해 유류 샘플을 운반하는데, 이를 드론 배송으로 대체 시 소요 시간과 비용을 절감할 수 있다.

GS칼텍스는 국토교통부와 항공안전기술원이 주관하는 ‘K-드론시스템’ 실증지원 사업자에 한빛드론과 함께 컨소시엄으로 선정돼 월 1회 이상 유류 샘플 배송 등 드론을 활용한 실증테스트를 진행하며 상용화를 위해 노력하고 있다.

한편, GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,050 2021.12.17 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 GS에너지, 계열사 GS파워 지분 처분 결정"신사업인력 전면에"…미래성장 고삐 죄는 GS지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생 close 칼텍스는 작년 6월 제주도에서 편의점 상품 드론 배송 시연을, 작년 10월에는 여수 장도에서 드론과 로봇을 결합한 배송 시연 행사를 개최했다. 주유소를 거점으로 하는 드론 배송 실증테스트를 지속할 계획이다.

GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,050 2021.12.17 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 GS에너지, 계열사 GS파워 지분 처분 결정"신사업인력 전면에"…미래성장 고삐 죄는 GS지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생 close 칼텍스 관계자는 "주유소를 드론 배송을 비롯해 전기차 충전, 수소차 충전, 카셰어링 등 다양한 모빌리티 서비스를 제공하는 거점으로 육성해 나가는 노력도 함께해 나가겠다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr