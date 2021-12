AK플라자, 설 명절 선물 사전 예약 판매 시작

24일부터 명절 선물 사전 예약 구매 시 상품권 증정

[아시아경제 김유리 기자] AK플라자는 오는 24일부터 전점 식품관에서 설 명절 선물 사전 예약 판매를 시작한다고 17일 밝혔다.

AK플라자는 올해 예약 판매 시점을 예년보다 앞당겨 진행한다. 이는 기존 명절 당일 기준으로 한 달 전부터 시작했던 것에 비해 열흘 정도 더 앞당긴 것이다. 코로나19 확산으로 인해 선물을 미리 준비하려는 고객이 늘어남에 따라 이같은 결정이 이뤄졌다.

AK플라자는 "이번 설 명절에도 지속되는 코로나19와 변이 바이러스 등으로 고향 방문보다는 선물로 마음을 전달하려는 고객이 여전히 많을 것으로 예상, 한우, 과일 등 인기 품목의 구성과 물량을 확대했다"며 "강화된 방역 조치로 혼술, 홈파티 관련 품목인 와인, 마리아주, 스테이크 그리고 자기관리와 관련된 건강기능식품, 식재료의 수요가 증가할 것으로 보고 신규 브랜드와 구성을 추가했다"고 말했다.

이밖에 고객 선택을 도울 수 있도록 명절 가이드북을 개선했다. 다양한 상황, 대상, 트렌드에 맞춰 선물 세트를 추천하는 큐레이션 페이지와 단감, 곶감, 한라봉 등 과일의 산지, 명인의 스토리를 글로 적어 고객에게 정보와 감성을 함께 전달한다는 방침이다.

한편 AK플라자가 운영하는 인터넷종합쇼핑몰 AK몰에서도 오는 27일부터 명절 선물 판매를 진행한다. AK몰을 이용하면 전화번호만 알아도 선물을 발송하는 '비대면 선물하기' 서비스 활용이 가능하다.

AK플라자의 설 명절 사전 예약은 분당·수원·평택 등 전점 식품관에서 오는 24일부터 내년 1월13일 까지 21일간 진행되고 AK카드로 20만원 이상 구매하면 금액대별로 5% 상품권을 지급한다. 한우선물 세트와 정관장 브랜드 한정으로 금액대별 7% 상품권을 증정하는 프로모션도 진행된다. 자세한 내용은 매장 내 고지물을 참고하면 된다.

