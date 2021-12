서울시 "올해 멧돼지 안전조치 119출동 일년새 22%↓"

3년간 멧돼지 안전조치 119출동 총 1730건, 2019년 이후 매년 감소 추세

[아시아경제 임철영 기자] 올 들어 멧돼지 안전조치 119출동 건수가 지난해 보다 22% 감소한 것으로 나타났다.

17일 서울시 소방재난본부 따르면 최근 3년간 멧돼지 안전조치 출동은 총 1730건으로 집계됐다. 이 중 번식기가 시작되는 10월부터 겨울로 진입하는 12월 사이 출동이 626건으로 전체 출동건수 중 36.2%를 차지했다.

연도별 촐동건수는 2019년 740건, 2020년 576건, 올해 11월 기준 414건으로 조사됐다. 올해 출동 횟수는 지난해 대비 22.0% 감소한 수준이다. 특히 올해 11월 한 달간 출동은 18건으로 지난해 11월 61건에 비해 43건(70.5%) 감소했다. 2019년 발생한 아프리카돼지열병 사태에 따른 멧돼지 포획 등과 연관이 있는 것으로 풀이된다.

장소별로는 멧돼지의 주 서식지인 산지가 856건으로 전체 대비 절반에 육박하는 것으로 나타났으며 산지와 인접한 아파트나 주택가, 공원 등에 출몰하는 경우도 많아 거주 주민의 세심한 주의가 요구된다.

지역별로는 은평구가 306건(17.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 강북구 271건, 노원구 237건, 도봉구 208건 등의 순이었다.

한편 소방재난본부는 멧돼지 출현 신고를 접수하면 시민 안전을 위해 119구조대가 출동해 안전조치를 시행하고 필요한 경우 자치구에서 운영 중인 멧돼지 기동안전조치단, 경찰 등과 함께 공동 대응한다.

서순탁 서울시 소방재난본부 재난대응과장은 “산행이나 산책 중 멧돼지와 마주칠 경우에 대비해 안전수칙을 숙지해두시기 바란다”며 “서울소방은 신속한 출동을 통해 시민 안전 확보에 만전을 기하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr