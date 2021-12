넷게임즈·넥슨지티 합병 결정…"대형 개발사로 도약"

[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨은 개발 자회사 넷게임즈 넷게임즈 225570 | 코스닥 증권정보 현재가 17,700 전일대비 550 등락률 -3.01% 거래량 5,577,561 전일가 18,250 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주]넷게임즈, 블루 아카이브 237개국 출시…단기간 사전등록 100만 돌파‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 와 넥슨지티 넥슨지티 041140 | 코스닥 증권정보 현재가 17,950 전일대비 650 등락률 -3.49% 거래량 6,344,407 전일가 18,600 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장12月 터질 NEW바이오 "직접" 보여드립니다. 또 한 번의 수익률 역사 기록!"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 close 가 합병한다고 16일 밝혔다.

두 회사의 합병은 내년 2월 8일 주주총회를 거쳐 최종 결정 되며, 합병 기일은 같은 해 3월 31일이다. 합병비율은 1 대 1.0423647(넷게임즈:넥슨지티)로 존속회사는 넷게임즈다. 신규 법인명은 넥슨게임즈(가칭)다.

두 회사는 이번 합병을 통해 급변하는 글로벌 게임 시장에서 각각의 개발 법인이 가진 성공 노하우와 리소스를 결합해 PC, 모바일, 콘솔 등 멀티플랫폼을 지향하는 최상의 개발 환경을 구축할 계획이다. 또 통합 고객 데이터베이스를 구축하고, 개발역량의 시너지 효과를 극대화해 글로벌 경쟁력을 키운다는 구상이다.

신규 합병법인 넥슨게임즈의 대표이사는 현 넷게임즈 박용현 대표가 선임될 예정이며, 신지환 넥슨지티 대표는 등기이사직을 맡는다. 넥슨게임즈 이사진에는 이정헌 넥슨코리아 대표도 합류해 넥슨코리아와의 협업을 강화할 계획이다.

이 대표는 "두 회사의 합병을 통해 글로벌 시장을 겨냥한 창의적인 신작 개발과 플랫폼 발굴로 새로운 성장 동력을 마련하게 될 것"이라며 "새롭게 태어나는 넥슨게임즈가 과감한 혁신과 도전을 지속할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

