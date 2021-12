신라대 박재용 교수, 중소기업기술정보진흥원장 표창 받아

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 신라대학교 경영학과 박재용 교수가 ‘2021년 경영기술지도사의 날’ 기념행사에서 중소기업기술정보진흥원장 표창을 받았다.

한국경영기술지도사회가 주최한 기념 행사는 지난 8일 서울 호텔 삼정 아도니스홀에서 열렸다

행사에서 박 교수는 중소기업의 경영혁신과 국가 컨설팅 산업발전에 기여한 공로로 2016년에 이어 두 번째 수상했다.

시상식에는 코로나19 방역지침을 준수해 한국경영기술지도사회, 중소벤처기업부, 산업통상자원부와 정관계 인사가 참석했다.

박 교수는 “중소기업의 경영혁신과 소상공인 벤처경영컨설팅 분야 지역 인재 육성을 위해 경영 실무 지도와 융복합 연구에 집중하겠다”라고 말했다.

박 교수는 경영지도사 14기로 활동 중이며 현재 한국경영실무학회와 대한경영정보학회 회장직을 맡고 있다.

