신라대·필리핀 국립大, ‘필리핀 대학 교원 역량강화 연수’ 운영

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 신라대학교가 한국연구재단이 주관하는 ‘글로벌교육지원사업’으로 필리핀 국립대학 교원의 역량 강화를 위해 나섰다.

신라대 글로벌비즈니스 지원센터는 필리핀 국립직업교육대학인 필리핀 폴리테크닉대학과 공동으로 연수 프로그램을 개발했다.

프로그램은 필리핀 대학 교원 67명을 대상으로 15일부터 오는 27일까지 온라인으로 실시한다.

연수는 필리핀 폴리테크닉대학이 신라대를 연수 운영 기관으로 요청해 사업이 진행됐다.

폴리테크닉대학 측은 “신라대가 3년간 운영해 온 ‘코이카(KOICA) 필리핀 고등교육 역량 강화 연수사업’의 성과를 듣고 연수를 요청했다”고 말했다.

연수생은 연수 기간 동안 한국 성과기반 고등교육 시스템과 대학 교원을 위한 교수 역량 지원 체제, 대학 교육 질 개선을 위한 교육 프로그램 평가 방안을 교육받는다.

신라대는 교원 역량 강화 프로그램을 소개하고 성공 사례도 공유할 예정이다.

사업 연구책임자인 이은화 교수는 “사업은 필리핀 대학과의 공동연구로 포스트 코로나 시대 대학 교원에게 필요한 교육역량을 규명하고 신라대의 교육성과를 국제 사회에 확산하는 기회”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr