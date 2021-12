한은, 내년 1월 기준금리 인상 가능성 더 커져

[세종=아시아경제 손선희 기자] 미 연방준비제도(Fed)가 내년 기준금리 인상에 속도를 낼 것으로 예상되면서 한국도 내년 1월 기준금리를 추가로 올릴 가능성이 커졌다. 국내총생산(GDP) 대비 과도하게 높은 가계부채 비율과 올해 하반기부터 이어진 인플레이션 기조에 이어 미국의 기준금리 카드까지 인상 요인에 추가된 것이다.

한국은행의 기준금리 추가 인상 가능성은 금융통화위원들의 발언에서도 확인할 수 있다. 한은이 최근 공개한 지난달 금융통화위원회(금통위) 의사록에 따르면 금통위원 6명 가운데 5명이 ‘추가 금리 인상’ 필요성을 언급한 것으로 확인됐다.

한 위원은 "물가 오름세가 기조적으로 확대되고 있는 것으로 판단된다"며 "주택가격과 전세가격 상승이 시차를 두고 반영되는 점과 환율 움직임 등을 감안한다면 정책 목표치를 상회하는 물가 상승세가 앞으로도 상당기간 지속될 가능성이 높아 보인다"고 말했다. 그러면서 "통화정책의 완화 정도를 추가적으로 조정하고 향후 상황을 면밀히 점검해 나가는 것이 바람직하다"는 의견을 냈다.

또 다른 위원도 "성장과 물가, 금융안정 측면에서 모두 통화정책의 완화 정도를 축소하는 게 바람직하다"며 "앞으로 통화정책 완화 정도의 추가 조정 시기는 성장과 물가 상황, 금융불균형의 개선 여부 등을 면밀히 점검해 결정해 나가야 할 것"이라며 ‘추가 조정’을 시사했다.

6명의 금통위원 중 유일하게 ‘동결’ 소수의견을 낸 금통위원은 주상영 위원이다. 다만 동결을 주장한 주 위원조차 최근의 고용, 민간소비 등 경제상황에 비춰 "통화정책의 진로 변경 여부를 고민할 만한 유의미한 변화가 발생했다"며 "역사적으로 가장 낮은 수준까지 낮췄던 기준금리의 조정을 논의할 시점에 이른 것은 맞다"고 언급했다.

한은 내 대표적 비둘기파(통화 완화 선호)로 꼽히는 주 위원조차 금리인상 필요성을 언급한 만큼, 예상보다 빠른 경기회복세가 이어질 경우 내년 1월 금통위에서는 ‘만장일치’로 금리인상이 이뤄질 가능성이 높을 것으로 보인다.

15일 원·달러 환율은 2.4원 오른 달러당 1185.0원에 개장해 상승세를 보이고 있다. 미 연방공개시장위원회(FOMC)가 15일(현지시간)까지 논의를 통해 예상보다 빠른 속도로 긴축에 나설 경우 환율상승 압박은 더욱 커질 전망이다.

다만 내년 3월 대통령 선거가 금리인상 시기조정에 ‘변수’가 될 것이란 전망도 나온다. 이인호 서울대 경제학부 교수는 "기준금리 인상은 시중경기를 경색시키는 효과가 있기 때문에 내년 초는 상당한 부담이 될 것"이라고 말했다. 다만 "미국의 테이퍼링(자산매입 축소) 이후 금리인상이 이뤄질 것으로 보이는데, 여기에 맞춰 1분기 이후에 기준금리를 인상하면 (환율 방어에도) 효과적일 것"이라고 덧붙였다.

