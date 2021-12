SK렌터카, 자동차 종합관리 솔루션 스마트링크 업계 최초 CSAP 획득

[아시아경제 이기민 기자] SK렌터카가 자동차 종합 관리 솔루션 '스마트링크'에 기반한 공공기관 대상의 자동차 종합 관리 솔루션인 'G-스마트링크'의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 분야 ‘클라우드 보안 인증(CSAP)'을 업계 최초로 획득했다고 9일 밝혔다.

CSAP은 한국인터넷진흥원(KISA)이 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 제23조 2항에 따라 정보 보호 기준의 준수 여부를 평가·인증해 이용자들이 안심하고 클라우드 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 제도다. 특히 민간 사업자의 클라우드 서비스를 공공기관에 제공하기 위해서는 CSAP 인증이 필수다.

SK렌터카가 취득한 SaaS 간편등급 인증은 관리적, 기술적 보호조치 및 공공기관용 클라우드컴퓨팅 서비스 추가 보호조치 등 총 11개 분야 30개 통제 항목으로 구성돼 있다. SK렌터카는 약 6개월의 까다로운 심사 과정을 거치며 모든 항목을 준수했다는 평가·인증을 받았다고 설명했다.

스마트링크는 2017년 SK렌터카가 독자 개발한 자동차 종합 관리 솔루션으로 실시간 운행 정보 기반의 차량 관리와 회사 차량을 공유하는 카셰어링 기능 등 다양한 서비스를 제공한다.

여러 공공기관에서는 독자적인 서버를 구축하는 방식으로 스마트링크 서비스를 이용하며 공용 차량을 통합으로 관리하고 있다. 이를 통해 대민 업무 지원 시 효율적인 차량 배차가 가능하게 됨에 따라 차량 운영대수 감소로 예산 절감과 함께 차량관리, 운행일지 작성 업무도 간소화 됐다.

SK렌터카 관계자는 "국가 공인 인증을 통해 별도의 독자 서버 구축 방식에서 벗어나 공공 클라우드 기반의 안정적인 서비스 제공 기틀을 마련했다"며 "빠른 시일 내 공공기관에서 스마트링크를 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 디지털서비스 이용지원시스템에 서비스 등재를 신청할 예정"이라고 말했다.

