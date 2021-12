"진심으로 사과 드린다" 서울우유 '여성 → 젖소' 광고 논란에 고개 숙여

8일 오후 홈페이지에 사과문 게재

'여성 혐오' 논란 불거진 유기농 우유 광고 영상

비판 커지자 유튜브 채널서 비공개로 전환

[아시아경제 임주형 기자] 서울우유협동조합(서울우유)이 이른바 '여성 혐오 광고' 논란에 대해 사과했다. 이 영상은 여성이 젖소로 변하는 모습을 통해 유기농 우유를 홍보하는데, 이를 두고 "부적절한 광고"라는 비판이 일었다. 이에 대해 서울우유는 "불편을 느끼신 모든 소비자분들께 사과의 말씀을 올린다"라고 고개를 숙였다.

서울우유는 8일 오후 공식 홈페이지에 게재한 사과문에서 "지난달 29일 업로드된 우유 광고 영상으로 인해 불편함을 느끼셨을 모든 분들께 진심으로 사과드린다"라면서 "이번 사안에 대해 내부적으로 무겁게 받아들이고 있으며 앞으로 유사한 문제가 발생하지 않도록 더욱 세심한 검토와 주의를 기울이겠다"라며 이같이 사과를 전했다.

문제가 된 영상은 약 52초 분량의 다큐멘터리 형식 광고로, 한 남성이 카메라를 들고 강원도 지역을 탐험하는 모습이 연출된다.

이 남성은 새하얀 옷을 입은 여성들이 냇가에 모여 물을 마시는 장면을 몰래 촬영하는데, 이와 함께 "청정 자연의 깨끗한 물을 마시고 친환경 유기농 식단을 고집하며 쾌적한 환경에서 평화롭게 살아가는 그들"이라는 해설이 나온다.

이때 남성이 걸음을 옮기나 나뭇가지를 밟아 소리가 나고, 한 여성이 고개를 돌리자 근처에 있던 모든 여성이 젖소로 변한다. 이후 광고는 "유기농 목장에서 온 순도 100% 서울우유, 유기농 우유"라는 멘트와 함께 우유를 마시며 미소 짓는 남성의 모습을 보여준 뒤 마무리된다.

광고 영상은 지난달 29일 서울우유 공식 유튜브 채널에 올라왔다. 당시 서울우유는 영상에 대한 감상평을 댓글로 남기면 추첨을 통해 경품을 지급하는 이벤트를 진행하기도 했다.

그러나 일부 누리꾼들은 광고 내용을 두고 크게 반발했다. 여성이 젖소로 변한다는 내용의 광고는 다분히 성차별적이라는 비판이 나왔다. 또 영상 속 남성이 카메라를 들고 몰래 접근하는 방식은 불법촬영 범죄를 연상케 한다는 지적도 있었다.

8일 온라인 커뮤니티, 사회관계망서비스(SNS) 등에서 누리꾼들의 비판이 커진 가운데 서울우유는 이날 오후 3시37분께 이 광고 영상을 비공개로 전환했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr