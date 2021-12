[아시아경제 황윤주 기자] 수요일인 8일은 전국이 대체로 맑겠다. 아침 최저기온은 -3∼7도, 낮 최고기온은 10∼16도로 예보됐다.

대기 정체의 영향으로 미세먼지 농도는 수도권·충청권·광주·전북에서 '나쁨', 그 밖의 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다. 대구는 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.

오전에는 전국 내륙지역 대부분에서 가시거리 200m 이하의 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠고 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 각별히 주의해야 한다.

또 간밤에 비 또는 눈이 내린 지역에서는 지표면의 기온이 영하로 떨어지면서 도로 살얼음이 발생할 가능성이 높겠으니 결빙으로 인한 교통사고와 보행자 안전에 유의해야겠다.

