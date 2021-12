[아시아경제 조인경 기자] 농협 하나로마트를 운영하는 농협유통이 추워진 날씨에 어울리는 한라봉·천혜량·레드향 등 만감류를 선보인다고 7일 밝혔다.

농협 하나로마트 양재점을 기준으로 한라봉(3㎏)과 천혜향(3㎏), 레드향(3㎏)을 각각 3만5800원에, 황금향(1㎏)을 7800원에, 유자(9개내)를 1만2800원 등에 판매한다.

만감류는 감귤나무품종과 당귤나무(오렌지) 품종을 교배해 재배한 감귤류인 한라봉과 천혜향, 레드향 등을 일컫는다. 국내산 만감류는 수입품에 비해 단맛이 풍부하고 적당한 신맛을 갖춰 우리 입맛에 딱 맞고, 껍질이 얇아 간편하게 먹을 수 있다.

